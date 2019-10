Si parla di orchidee spontanee al Parco del Po

CASALE - Oggi alle 18 negli ambienti dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino (Casale, via Gramsci), si parla di orchidee spontanee, di come salvarle dall'estinzione, di quali sono le più rare in Europa e di tanti altri temi collegati durante il convegno “Conoscere il delicato habitat delle orchidee spontanee e diventarne custode”.

All’incontro saranno presenti: Mariangela Girlanda, coordinatrice del progetto per l’Università di Torino, che presenterà il progetto europeo LIFEorchids; Jacopo Calevo, ricercatore dottorando, che descriverà il delicato habitat delle orchidee e le azioni necessarie per la sua tutela; Luca Cristaldi, tecnico forestale del Parco del Po vercellese-alessandrino, che illustrerà i contesti ambientali potenzialmente interessati alla tutela delle orchidee sulla base delle caratteristiche locali; Marzio Marzorati, vicepresidente di Legambiente Lombardia, che spiegherà come la custodia del territorio da parte dei cittadini rappresenti un’essenziale strategia di conservazione e valorizzazione.