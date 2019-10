“No eyes’”, Emanuele Cisi apre la nuova stagione jazz

ALESSANDRIA - Riparte venerdì 25 ottobre la rassegna JazzAl 2019, promossa dall’Alessandria Jazz Club e che ha nel cambio di sede la novità più rilevante. I concerti (otto in tutto sempre con grandi artisti del panorama jazzistico internazionale) si terranno al Parvum di via Mazzini 85, e non prevedono più la formula del cena o drink abbinati al concerto ma soltanto, si fa per dire, la musica. Che come dimostra la scelta per la serata inaugurale, sarà sempre di altissima qualità. Emanuele Cisi - No eyes è il titolo della serata di venerdì che avrà come protagonista Emanuele Cisi (sax tenore), Dino Rubino (pianoforte e tromba), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Adam Pache (batteria).

La poesia e il jazz hanno una relazione consolidata da affinità antiche. La poesia e il jazz, e più in generale, la scrittura e la musica hanno in comune la vita e, nelle innumerevoli occasioni in cui i jazzisti hanno pensato di affidare alla poesia le esternazioni del loro atto creativo, quasi sempre la musica se ne è avvantaggiata. Oggi tocca a uno dei sassofonisti più sensibili e capaci della scena, e non solo di quella italiana: Emanuele Cisi. L’ispirazione è una poesia scritta da David Meltzer, No Eyes, e dedicata a Lester Young, grande tenorista che utilizzava un modo di esprimersi tutto particolare e, nel suo singolare slang, la locuzione «no eyes» stava per «non mi interessa», detto con l’inevitabile indolenza di chi considerava la musica l’unica cosa per la quale valesse la pena continuare a vivere. A distanza di quasi sessant’anni dalla morte di Lester, Cisi ha deciso di pubblicare quello che di fatto è uno straordinario atto d’amore. Nulla di didascalico, in questa musica e, soprattutto, niente che non funzioni. Un mosaico di note, delicate e swinganti, in cui ognuno dei musicisti convocati in sala d’incisione ha svolto egregiamente la sua parte.

Biglietti e tessere L’ingresso al concerto costa 10 euro come la tessera club; ingresso con tessera 8 euro e con quella under 30, 5.