Volontari da tutta la Regione per l'alluvione

CASTELLETTO D'ORBA - Un percorso doloroso quello che dalla Colombera porta a lambire la borgata Bozzolina: fango, alberi e detriti compongono un quadro che rischia di non essere più com'è stato conosciuto prima di lunedì scorso.

Castelletto però da ieri può contare su un massiccio aiuto in più. Sono 150 i volontari della Protezione Civile arrivata da tutta la Regione. Lavoreranno, alternando le squadre, fino a domenica con l'obiettivo di restituire al paese un barlume di normalità.

Un ingente spiegamento di mezzi: 12 pale meccaniche, 4 camion da carico medi, 2 camion da cava, una pala gommata e dieci moduli ad alta pressione per pulire. Uomini e donne che hanno deciso in fretta di essere disponibili, come su altri scenari di crisi.

