Novi travolge anche Garlasco

NOVI LIGURE - Poteva essere una trappola l'esordio casalingo al "PalaBarbagelata" per i ragazzi di Quagliozzi: il pubblico di casa a sostenere una formazione a grossa partecipazione autoctona avrebbe potuto inibire i giocatori in campo soprattutto considerato che dall'altra parte Garlasco schierava una squadra esperta con in più il totem Carmona.

Per i primi due set, però, si è vista una Novi perfetta: 25-15 e 25-22 il punteggio dei due parziali con gli spettatori che già sognavano di poter tornare a casa presto dopo avere festeggiato il secondo 3-0 consecutivo in campionato; nel terzo set però qualcosa si è bloccato nella macchina novese e gli ospiti hanno potuto allungare la gara vincendo 19-25. E' stato però solo un fuoco di paglia perché nel quarto set una volta rimessi a posto alcuni meccanismi i novesi hanno ricominciato a macinare punti ed aiutati anche dagli errori degli avversari hanno chiuso 25-16 il parziale e l'incontro per 3-1.

Sabato prossimo, sempre alle 21, trasferta sul campo del Powervolley Milano che viene da due sconfitte consecutive, l'ultima 0-3 sul campo dello Yaka Malnate: sulla carta non dovrebbero esserci particolari insidie, ma la continuità non è mai stata il biglietto da visita principale della Novi Pallavolo.