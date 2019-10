Schianto in moto, muore 26enne di Litta Parodi

SPINETTA MARENGO - Non ce l'ha fatta Luca Bisan, 26 anni, abitava a Litta Parodi. Il ragazzo, in sella alla sua moto, è morto questa sera in un incidente stradale avvenuto a Spinetta in via Tortona.

L'impatto con un'auto è stato terribile. Il motociclista ha compiuto un volo di circa 35 metri, finendo contro l'insegna di un'azienda e poi a terra. Inutile ogni tentativo dei medici del 118 di salvarlo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamiche dello scontro. Bisognerà capire come è avvenuto lo scontro auto - moto. Sul posto molti amici del ragazzo con le lacrime agli occhi, mentre gli inquirenti hanno iniziato a sentire alcuni testimoni.