Castellazzo da sogno: vittoria e secondo posto in classifica

CANELLI - “Non ho più parole per descrivere questa squadra. Un gruppo maturo, in costante crescita e che continua a stupire tutti. Il difficile, probabilmente, viene ora, ma in questo momento siamo troppo felici per preoccuparci”.

Esulta Cosimo Curino, presidente del Castellazzo, nel commentare il successo della sua squadra, capace di andare a vincere 2-0 a Canelli a coronamento della partita perfetta. Un successo bello e meritato, che proietta la squadra di Adamo al secondo posto in classifica, un punto sotto il Derthona capolista.

“Siamo andati in vantaggio subito – continua Cosimo – con un bel tiro dal limite del giovane Marchetti, e da quel momento abbiamo giocato una grandissima gara. Il Canelli è una corazzata, ha giocato infatti molto bene, ma noi ancora meglio. Potevamo subire il pareggio, ma abbiamo dato sempre la sensazione di poter colpire in contropiede e così è stato”.

Di Cimino, nel finale, la grande occasione per raddoppiare, con un pallonetto terminato fuori di pochissimo, prologo al raddoppio realizzato da Simone.

“Nella circostanza – conclude Cosimo – Viscomi e Simone si sono resi protagonisti di un'azione splendida, con una serie di combinazioni e tocco conclusivo in diagonale per il definitivo 2-0. La ciliegina sulla torta al termine di una match memorabile”.

Canelli – Castellazzo 0-2

Reti: pt 1' Marchetti; st 40' Simone

Canelli: Zeggio, Coppola, Lumello, Acosta, Bosco, Begolo, Celeste, Basualdo, Annone, Cornero, Ricotti. All.: Stefano Raimondi

Castellazzo: Rosti, Marchetti, Mocerino, Benabid, Spriano (25' st Cimino), Camussi, Viscomi, Cirio, Di Santo (13' st Ecker), Simone, Oberti (30' st El Berd). All.: Roberto Adamo