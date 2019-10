Ovadese Silvanese: la società ammette gli errori

OVADA - Che la situazione sia pesante è evidente. Non doveva essere così il ritorno del calcio ovadese in Promozione. Ora bisogna fare i conti con la dura realtà. Contro il Lucento l'ennesima formazione rabberciata, un centrocampo in cui hanno trovato posto il giovane Oddone, il regista Anania e addirittura Rosset in posizione più avanzata. Davanti Cartosio, Dentici e Giusio. Eppure al Geirino per l'ennesima volta l'Ovadese non ha tirato in porta nemmeno una volta. "Abbiamo scelto Lepori - ha commentato al termine il vice presidente Andrea Repetto - perchè la squadra dev'essere recuperata sia dal punto di vista fisico che mentale. In estate abbiamo commesso degli errori, li riconosciamo. Siamo a totale disposizione del mister per farlo lavorare con serenità e attenti a quelle che saranno le sue indicazioni. Faremo tutto quel che è possibile per uscire da questa situazione". Da verificare, appena si apriranno le liste, quali correttivi saranno apportati. Evidente la necessità di un attaccante, così come a centrocampo manca qualcosa. "L'aspetto tecnico - ribadisce Repetto - lo vedrà il mister". Che ieri ha assistito alla partita dalla tribuna. C'è poco tempo. Domenica la trasferta sul campo del Mirafiori che ha nove punti, una di quelle vittorie necessarie per provare a risollevarsi.