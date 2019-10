Confagricoltura, cent'anni da festeggiare "insieme"

ALESSANDRIA - Grande festa, oggi pomeriggio, martedì, al Alessandria per i cent'anni di Confagricoltura, la più antica realtà associativa del mondo agricolo provinciale.

L'evento si è svolto a Cultura e Sviluppo, in piazza De André, dove si sono dati appuntamento i vertici dell'associazione, iscritti e autorità locali. Poste italiane ha dedicato a Confagricoltura un annullo filatelico; molto apprezzata anche l'esposizione di alcune copie dell'Aratro, la pubblicazione della confederazione, anch'essa centenaria.

Per presentare la manifestazione, il presidente Luca Brondelli di Brondello ha detto: "L’associazione vuole festeggiare con tutti perché, riprendendo un nostro vecchio motto, chiunque è coinvolto in agricoltura dal momento che mangia e si nutre grazie a ciò che le nostre aziende producono. Abbiamo anche svolto attività di divulgazione a 360 gradi proprio per attrarre ogni tipo di pubblico in questa celebrazione, anche perché 100 anni non si compiono così sovente”.