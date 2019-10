"Partiranno da Alessandria i treni con le merci del porto di Genova"

ALESSANDRIA - «Vogliamo usare Alessandria come retroporto di Genova: invieremo lì navette dalle banchine, caricando i container sui convogli appena sbarcati dalle navi per portarli là, dove saranno composti treni lunghi 750 metri (il che equivale a quanto trasportano 40 tir) per le varie destinazioni italiane ed europee»: parola di Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi, al Forum internazionale di Conftrasporto, a Cernobbio.

Una decisione che sarebbe una svolta per l’intera città, e per la sua economia: «È ciò a cui noi abbiamo sempre puntato - commenta il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Stiamo lavorando d’intesa con l’amministrazione di Genova per arrivare all’accordo definitivo, ma la prospettiva di sviluppo sarebbe così grande che ci sarebbe spazio per tutti».