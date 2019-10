Volontari al lavoro, tante storie

OVADA - Hanno lavorato per tutto il fine settimana con l'obiettivo di ripulire l'area del paese più colpita dall'alluvione. Castelletto d'Orba ha accolto venerdì scorso i 150 volontari della Protezione Civile intervenuti per essere al fianco dei residenti nel loro difficile momento. Uomini e donne che hanno deciso di essere presenti per dare una mano e che ci hanno raccontato della loro esperienza in scenari di emergenza, spiegando perché la situazione che hanno trovato è particolarmente difficile.

Le storie su "Il Piccolo" in edicola da martedì 29 ottobre 2019