Carambola d’auto, due feriti

ALESSANDRIA - Carambola d’auto poco fa in via San Giovanni Bosco. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve. Sono state trasportate all’ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale Alessandria che stanno accertando le cause dello scontro che ha coinvolto tre vetture. Il traffico è rimasto rallentato per permettere le operazioni di soccorso e sgombero della strada.