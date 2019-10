Il liceo Amaldi alla ricerca dei migliori giovani autori

NOVI LIGURE — Il liceo di Novi Ligure ha indetto la prima edizione del concorso letterario nazionale per giovani autori intitolato alla figura di Edoardo Amaldi, dal quale l’istituto ha preso il nome. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori e ai giovani scrittori sotto i trent’anni di età.

Il concorso si articola in tre categorie: poesia a tema libero (due poesie inedite), narrativa breve (racconto a tema libero di non oltre 12 mila battute) e traduzione.

La partecipazione al concorso è gratuita e i premi consisteranno in somme in danaro, coppe, targhe, buoni libro e libri omaggio. La giuria sarà presieduta dal preside Michele Maranzana e composta da insegnanti in servizio nella scuola oltre che da personalità della cultura cittadina. I lavori dovranno essere inviati entro il 15 marzo 2020 e la graduatoria sarà resa nota sul sito del liceo Amaldi entro il 26 aprile. La premiazione avrà luogo entro il mese di giugno. I partecipanti saranno avvisati della premiazione con comunicato pubblicato sul sito della scuola. Sempre sul sito della scuola sarà possibile scaricare il bando completo del concorso e i due brani inediti – uno di prosa e uno di poesia – per la prova di traduzione.