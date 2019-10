L'Ovadese ha scelto: Pastorino mister

OVADA - E' finita la ricerca del sostituto di Mario Benzi sulla panchina dell'Ovadese Silvanese: dopo l'interruzione delle trattative con Pierluigi Lepore nel primo pomeriggio di martedì, questa mattina anche la società ha ufficializzato le voci che volevano come favorito Roberto Pastorino su altri nomi importanti come Alberto Merlo e Stefano Lovisolo.

Pastorino ha già allenato in Promozione sia l'Arquatese che il Cassine, con le quali nell'annata precedente aveva vinto agevolmente il campionato di Prima Categoria e nell'ultima annata subentrato in corsa sulla panchina del Sexadium aveva raggiunto la finale playoff con la Novese persa fallendo un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine.

Per lui il compito sicuramente non semplice di rimotivare un gruppo che ha sicuramente giocatori di grande spessore per la categoria ma che devono ritrovare la migliore forma fisica dopo gli infortuni in serie che hanno caratterizzato l'inizio di stagione degli ovadesi.