Quattro uomini denunciati per reati contro le donne

CASALE - In seguito all'entrata in vigore della legge Codice Rosso (o del revenge porn), è garantita maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Con questa legge, a seguito di denuncia, la polizia giudiziaria deve attivarsi immediatamente, con l’obbiettivo specifico di garantire l’immediata instaurazione del procedimento e di eventuali provvedimenti protettivi o di non avvicinamento alla vittima del reato.

In questo ambito, intensa è stata l'attività della Compagnia Carabinieri di Casale, attraverso le Stazioni Carabinieri dipendenti e con l’impiego del personale femminile in servizio. In particolare a Casale, i Carabinieri hanno attuato una stretta collaborazione con l’Associazione Soroptimist ed è presente all’interno della Caserma una stanza adatta a gestire con il metodo investigativo più adeguato a questi particolare reati.

A Ottiglio i Carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia - in seguito alla querela presentata dalla moglie - un settantasettenne che, dal 2017 a oggi si sarebbe reso responsabile di vessazioni nei confronti della coniuge.

Sempre i militari di Ottiglio, hanno denunciato per lo stesso reato un quarantaquattrenne di origine straniera che da settembre 2011 a oggi si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei loro figli. L'uomo è stato allontanato dalla casa familiare e, nei suoi confronti, sono stati applicati divieti di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa.

I Carabinieri di Balzola, in seguito alla querela di una donna della provincia di Pavia, hanno denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare l’ex convivente trentottenne, poiché dal gennaio 2018 a oggi avrebbe violato i doveri assistenziali nei confronti delle figlie minori.

I militari di Ticineto, dopo la querela dell'ex moglie, hanno denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare e minaccia un quarantaseienne di Casale. L'uomo dal maggio 2016 non avrebbe più adempiuto agli obblighi assistenziali nei confronti dei figli minori e, venuto a conoscenza della denuncia effettuata della ex moglie, l’avrebbe pesantemente minacciata.