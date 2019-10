Nel futuro dell'Outlet anche un parco acquatico

SERRAVALLE SCRIVIA — Un parco giochi e uno acquatico, più strutture dedicate all’accoglienza dei visitatori e un ampliamento della lounge dedicata agli ospiti vip: sono sono alcuni delle novità che la McArthurGlen ha in serbo per l’Outlet di Serravalle Scrivia. I lavori – del valore di 40 milioni di euro – hanno già preso il via e dovrebbero concludersi nella seconda metà del 2020, per inaugurare nella primavera del 2021 il sesto ampliamento del centro commerciale.

I parchi giochi – per un totale di 3 mila metri quadrati – saranno due: uno dei quali acquatico, 2 mila metri quadri con piscine e scivoli a misura di famiglia. Entrambe le aree avranno un proprio punto ristoro, a cui se ne aggiungerà un terzo indipendente. In programma c’è anche la costruzione di tre negozi. Si stima che le nuove aree commerciali daranno lavoro a un centinaio di persone, più una trentina di stagionali.

Il progetto prevede un notevole incremento delle aree per l’accoglienza dei visitatori, i punti di informazione, i depositi bagagli e degli uffici per espletare le pratiche per il tax free. Anche la vip lounge sarà ampliata, rendendola tre volte più grande.

L’obiettivo, per il primo Outlet d’Italia (è stato aperto nel 2000), è attirare un milione di visitatori in più in tre anni offrendo un’esperienza che non sia fatta solo di shopping ma anche di divertimento e di enogastronomia.