I motori del rally rombano in centro a Casale

CASALE - È iniziata ufficialmente oggi pomeriggio con la sfilata per le vie del centro e il passaggio sul palco in piazza Castello la 22a Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, terza fatica stagionale del Vm Motor Team guidato da Moreno Voltan, che ha riportato dopo anni un rally nel cuore di Casale Monferrato.

Sono 55 le auto che hanno regolarmente svolto le verifiche e che si sfideranno domani nei quattro passaggi sulla prova speciale “Colli e Castelli”, previsti alle ore 9:04, 11:44, 14:09 e 16:24. L’arrivo, con premiazione sul palco, è previsto dalle ore 17.30 di domani in Piazza Castello a Casale.

«Questo è il primo di una lunga serie di eventi motoristici in Monferrato, ho insistito particolarmente per la sfilata in centro città», così il sindaco Federico Riboldi ha salutato tutti i partecipanti.