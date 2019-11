Ramondino: ‘Ottimi segnali dalla squadra’

“Ottimi segnali, caratteriali e di qualità”. Soddisfatto il coach della Bertram Marco Ramondino: “Una grande gioia per la vittoria non solo sollievo per aver ripreso il cammino dopo due sconfitte ma per una vittoria che ripaga la prestazione che abbiamo avuto. Vista la nostra situazione era impossibile non avere alti e bassi. Con un po’ di salute e potendo allenarci con continuità, credo che non ci sia nulla che questi ragazzi non possano fare. Io non conosco altre ricette: andare in palestra e allenare. Pozioni magiche non ne ho e non ne vendo”.