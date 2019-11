Carabinieri: caserme aperte e vetrine allestite per il 4 Novembre

L’Arma dei Carabinieri della provincia di Alessandria, oltre a partecipare alla cerimonia in programma nel Capoluogo per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, oggi ha commemorato la ricorrenza aprendo alla cittadinanza le Caserme di Alessandria e Acqui Terme. I numerosi studenti delle scuole primarie che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto osservare da vicino mezzi e apparati tecnici in uso all’Arma. Presso la sede del Comando Provinciale di Alessandria è stato inoltre possibile assistere alla proiezione di un documentario.

Il Comando Provinciale ha ricordato questo giorno anche mediante l’allestimento di vetrine celebrative della ricorrenza presso gli esercizi commerciali.