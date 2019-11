Ottiglio in festa per le Forze Armate e i caduti delle guerre

OTTIGLIO - Grande festa ieri a Ottiglio per la festa delle forze armate e la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Le celebrazioni sono iniziate alla Madonna dei Monti con la corona di alloro per la Banda Lenti, quindi piccolo corteo della Fanfara dei Bersaglieri Lavezzeri di Asti, messa, corteo verso il monumento ai caduti, commemorazione e carosello con concerto finale dei in piazza Filippini.