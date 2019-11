Influenza, ecco dove e quando fare la vaccinazione gratuita

NOVI LIGURE — Lunedì 28 ottobre è partita la campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza. La vaccinazione sarà offerta gratuitamente: a tutti i soggetti di età pari o superiore a 65 anni; a tutti i soggetti di età inferiore a 65 anni affetti da malattie croniche che si trovino in condizioni di maggior rischio di sviluppare forme gravi e complicate di influenza; alle donne in gravidanza (indipendentemente dal periodo di gestazione); ai soggetti appartenenti alle categorie lavorative di particolare interesse pubblico. La Regione Piemonte ha acquistato 670 mila dosi di vaccino: la scorsa stagione, l’influenza ha colpito oltre 640 mila piemontesi.

Questi gli ambulatori dell’Asl dove è possibile fare la vaccinazione: Novi Ligure, via Papa Giovanni XXIII 1 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, martedì dalle 14.00 alle 15.00), Arquata Scrivia, via Libarna 267 (martedì dalle 14.00 alle 15.00), Serravalle Scrivia, via Divano 7 (giovedì dalle 11.00 alle 12.00), Gavi, via Garibaldi 4 (martedì dalle 11.00 alle 12.00).