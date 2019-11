Enoteca: dalla Germania per raccontare il Dolcetto

Da vent'anni gira l'Italia per raccontare il vino. Il suo portale, www.wein-welten.com, è tra i più popolari in Germania. Sarà ospite questa sera in Enoteca Regionale Steffen Maus, nell'ambito di una visita che sta portando avanti in questi giorni tra le nostre colline e i nostri vigneti per raccontare il Dolcetto del suo paese. Nell'occasione si confronterà con produttori, rappresentanti delle associazioni e mondo del vino in genere.