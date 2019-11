Maconi: "Crescita a 360 gradi se puntiamo sull’Università"

ALESSANDRIA - Sarà Antonio Maconi a rappresentare il territorio alessandrino nel nuovo consiglio di amministrazione dell’Università del Piemonte Orientale. Gli altri due membri esterni sono Giulia Gregori per Novara e Fernando Lombardi per Vercelli. Gli interni sono Luigi Battezzato, docente ordinario del Disum, Mauro Botta, ordinario del Disit, Giorgia Casalone, ricercatore del Disei, e Flavia Prodam, associato del Diss.

La nomina di Antonio Maconi non stupisce, considerato il forte impegno dimostrato in questi anni per favorire un maggiore radicamento dell’ateneo nella città.

Un ruolo estremamente importante per i rapporti tra Alessandria e l’Università. Come lo affronterà? "Sicuramente impegnandomi, come sempre ho fatto in tutti i ruoli che ho ricoperto nella nostra comunità: elettivi, professionali, nel sistema delle fondazioni, in vari tipi di volontariato civile. Chiaro che il percorso deve essere di stretta collaborazione con il rettore e tutto il cda, mantenendo un particolare interesse per Alessandria. Questo però senza assumere atteggiamenti faziosi".

