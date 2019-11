L'abbraccio di Alessandria a Marco, Matteo e Antonio

Da oggi pomeriggio Alessandria sta rendendo omaggio ai tre Vigili del fuoco morti nel crollo della cascina di Quargnento. Dalle 17.30 migliaia di persone si sono recate nella camera ardente allestita nella rimessa della caserma dei pompieri e in silenzio hanno salutato i famigliari e stretto le mani in segno di stima e affetto i colleghi di Marco, Matteo e Antonio. Molte le scuole che hanno preparato disegni, pensieri e biglietti appesi in caserma.