In ospedale a Casale torna il dermatologo

CASALE - Torna a disposizione all'interno dell'Ospedale Santo Spirito di Casale un medico dermatologo. La decisione dell'Asl-Al ha provocato la reazione del sindaco Federico Riboldi e dell'assessore Luca Novelli che così commentano:

«Un altro importante risultato per la città e il territorio: con la determinazione e la buona volontà continuiamo a fare piccoli, ma significativi, passi verso il miglioramento dei servizi sanitari casalese, che negli ultimi anni hanno visto criticità non più accettabili. È doveroso ringraziare, ancora una volta, Paola Costanzo, Direttore Generale facente funzione dell’Asl AL, che si è adoperata in prima persona affinché si giungesse prima alla riattivazione della vasca di Ostetricia e ora, con il fondamentale e prezioso intervento del Direttore del Distretto Massimo D’Angelo, alla presenza settimanale di un dermatologo al Santo Spirito, figura assente dall’improvvisa scomparsa del dottor Marcello Gallesi».

Il servizio è attivo dal 4 novembre e sarà a disposizione della cittadinanza tutti i lunedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 previo prenotazione, così come avviene per tutte le altre prestazioni.