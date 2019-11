San Baudolino: le iniziative della fiera

ALESSANDRIA – Prosegue anche oggi, domenica 10 novembre, la 34 esima edizione della Fiera di San Baudolino, la vetrina delle eccellenze agroalimentari della provincia, che quest’anno coincide con la giornata di celebrazione del Santo Patrono.

Le vie del centro saranno animate da numerose bancarelle con esposizione e vendita di prodotti enogastronomici: tartufi, vino, funghi, salumi, formaggi, ortofrutta, cioccolato, miele e altri prodotti tipici a cura di #Weconf e delle Associazioni Agricole.

Alle 10,30 la Messa in Cattedrale celebrata dal vescovo Guido Gallese.

Il cortile della Camera di Commercio in via Vochieri 58, denominato La corte del gusto, si animerà a partire dalle 9 con bancarelle per la vendita di tartufi e prodotti agroalimentari tradizionali di eccellenza della provincia. L’Associazione Artigiani Panificatori della provincia sarà presente con assaggi e vendita di prodotti da forno, pane, focaccia e biscotti appena sfornati dalle abili e sapienti mani di fornai alessandrini.

Durante la mattinata si svolgerà la consueta Mostra del tartufo con l’esposizione e la presentazione dei migliori esemplari, intorno alle 12 la premiazione dei migliori tartufi esposti.

Dalle 12 alle 14, la Condotta Slow Food di Alessandria proporrà piatti tipici quali zuppa di ceci di Merella e salamini di Mandrogne abbinati ad un gustoso contorno di cavolo di San Giovanni di Casalcermelli stufato, ricette della tradizione alessandrina accompagnate da un buon bicchiere di Dolcetto, designato vino del 2019 dalla Regione Piemonte.

Alle 14.30 l’inaugurazione de La fabbrica di giallo come il miele, con il saluto dell’assessore comunale ai Servizi Educativi Silvia Straneo e visita alle esposizioni, alla presenza dei dirigenti scolastici delle scuole facenti parte della rete. Dalle 15 in Sala Conferenze Il futuro nell’intuito della natura, seminario a ingresso libero (età consigliata dai 3 anni in su), momento musicale a cura di Istituto Comprensivo Galileo Galilei, cerimonia di conferimento premi concorso Il miele nel mondo e degustazione. In Sala Viale alle 15 Teoria e pratica, prima lezione corso di formazione per docenti I più fragili tra i più deboli/giallo come il miele.

Alle 16 in Sala Castellani il convegno Farina, farine: tra grani antichi e moderni, moliture e tipi a cura dell’Università del Piemonte Orientale. Al termine del convegno, il Consorzio Nazionale Produttori San Pastore realizzerà un laboratorio sensoriale dedicato ai vari tipi di farina, per imparare a riconoscerne le caratteristiche; il gruppo panificatori del Pane Grosso di Tortona guiderà i partecipanti ad assaporare le mille sfumature del Grano San Pastore.

In via Milano l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani proporrà produzioni artigianali con cioccolato puro, mentre in piazza Santo Stefano saranno presenti stand di enogastronomia, castagne e farinata e in via Verona si potrà ammirare una collezione di antichi cavatappi e scolabottiglie, oltre alla raffigurazione di San Baudolino.

In via San Lorenzo Slow wine & beer, vini e birre artigianali di aziende alessandrine e monferrine.

In Galleria Guerci il Ristorante Locatelli proporrà agnolotti e ravioli con un bicchiere di vino o di birra; non mancherà il Raviolotto dolce, creazione della Pasticceria Bonadeo abbinata al Moscato Passito della Valle Bagnario di Strevi - Presidio Slow Food. L’iniziativa assumerà un risvolto artistico con l’esposizione di quadri di pittori locali che saranno disponibili ad illustrare le loro opere.

In piazza Marconi il Gruppo Alpini Alessandria “Domenico Arnoldi” distribuirà agnolotti, salamini, panino dell’alpino e frittelle a partire dalle 11 e sino alle 17.

La giornata proseguirà a partire dalle 18.30 al chiostro di Santa Maria di Castello: la rassegna itinerante Pupille Gustative proporrà il concerto del gruppo newyorkese Sugar Sugar, che presenterà per la prima volta in Italia il suo nuovo album. Ad accompagnare la serata, l'esposizione dell'artista Riccardo Bruno con le sue sculture in legno e l'immancabile aperitivo targato Pupille (biglietto 5 euro).

A Palazzo Monferrato in via San Lorenzo sarà possibile visitare il Museo Alessandria Città delle Biciclette e la mostra fotografica Fausto Coppi e i suoi fotografi, con ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Apertura straordinaria con orario continuato dalle 10 alle 19 delle Sale d’Arte di via Machiavelli e del Museo Civico Palazzo Cuttica in via Parma.