Preoccupa la nuova frana sul Turchino

OVADA - Non si vede dalla carreggiata ma incombe per quasi 40 metri lo smottamento che due giorni fa ha creato nuove preoccupazioni sulla ex statale 456 del Turchino tra Ovada e Rossiglione già chiusa per un'altra frana in località Panicata. Ulteriori rilievi saranno effettuati questa mattina e saranno probabilmente la base per la discussione tra Provincia di Alessandria e Anas nel vertice convocato in Prefettura per fare il punto della situazione.

Nel frattempo la strada è stata riaperta, in quel tratto, a senso unico alternato. «In caso di pioggia - chiarisce il sindaco di Ovada, Paolo Lantero - o di allerta meteo il passaggio sarà nuovamente vietato». Al primo sopralluogo hanno partecipato anche il presidente della Provincia Gianfranco Baldi e il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo.