Settore edile, la protesta davanti alla Prefettura

ALESSANDRIA - Sit-in dei sindacati delle costruzioni FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, questa mattina, davanti alla Prefettura di Alessandria: la richeista al Governo è quella di «una decisa inversione di rotta rispetto al passato e di mettere in campo tutte le misure in grado di rilanciare il comparto, ma anche la competitività e la produttività del Paese. Chiediamo una vera politica industriale nell’edilizia, il rilancio delle infrastrutture, la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, un impegno più forte sulla legalità».