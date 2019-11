Prestia, lungo stop. In campo nell'anno nuovo

Dal gol sfiorato al lungo stop. Il guaio muscolare per Giuseppe Prestia è serio, tornerà in campo nel nuovo anno.

Domenica, a Busto, il difensore era stato sostituito dopo soli 10 minuti: gli accertamenti ecografici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra.

Prevista terapia di recupero e riabilitazione: gli effetti di questo programma di cura saranno valutati dopo la sosta natalizia, come specificato nella nota ufficiale della società. Il campionato si fermerà il 29 dicembre e il 5 gennaio, per riprendere poi il 12. Dunque almeno un paio di mesi senza campo per Prestia: i controlli, a inizio 2020, diranno quando potrà riprendere l'attività a tempo pieno, nel girone di ritorno.