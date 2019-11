A Castellazzo giocano le nostre 'eccellenze'

CASTELLAZZO BORMIDA - Un derby, ma non solo: lo scontro fra le due scuole calcistiche più importanti della provincia in questi ultimi anni che avrebbe potuto valere la testa della classifica senza i tre punti in meno tolti al Castellazzo per una squalifica di Benabid non scontata dopo la gara di Canelli. "Conta quello che abbiamo fatto vedere sul campo, e noi scendiamo in campo in questa partita convinti di giocarcela." commenta il presidente Curino dopo l'udienza a Torino ieri per l'appello sulla penalizzazione.

"Il Castellazzo è una squadra che da quasi un ventennio disputa campionati di Eccellenza o di D - conferma Sacco, Ds dell'Hsl Derthona - è un avversario forte, costruito bene e guidato da un allenatore molto bravo: noi però veniamo per fare risultato." L'ultimo bollettino parla di tutta la rosa a disposizione per mister Adamo, mentre Pellegrini dovrà fare a meno probabilmente di Palazzo, sostituito da Bardone.

Fischio d'inizio domani alle 14.30 a Castellazzo.