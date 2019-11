Casale rallenta: 1-1 con Ligorna

GENOVA - Il Casale in trasferta a Genova con il Ligorna ottiene un solo punto: 1-1 il risultato finale. Partono decisi i nerostellati che si rendono subito pericolosi con il tiro di Miello respinto dall’estremo difensore avversario; al 24’ Villanova ci prova dal limite ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Provano a rendersi pericolosi poi i padroni di casa che spingono sull’acceleratore con Di Cecco che non riesce però a trovare la via del gol.

Al 35’ il Casale si procura un calcio di rigore: dal dischetto va il solito Marco Di Lernia che freddo non sbaglia e firma l’1-0. Pochi minuti e il Ligorna aggancia il pareggio grazie alla rete siglata Gulli bravo a colpire di testa su sviluppo di un corner.



Nella ripresa ci prova subito il Casale con Mair: una bella conclusione parata però da un attento Bulgarelli. Continua a mettere pressione il Casale e al quarto d’ora Todisco fa tremare la porta avversaria colpendo in pieno il palo. Nei minuti finali il match si fa più teso e il capitano Nicola Cintoi viene espulso per somma di ammonizioni lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica.



Ligorna - Casale 1-1

Reti: 35’ rig. Di Lernia (C), 39’ Gulli (L)



Ligorna: Bulgarelli, Danovaro, Di Cecco, Ferrante, Gallotti, Gnecchi, Zunino, Gulli, Kacorri, Mancini, Fasce. A disp. Ventura, Bettella, Capotos, Gilardi, Moretti, Leone, Perrone, Vallerga, Corsini. All. Monteforte



Casale: Rovei, Bianco, Villanova, Todisco, Cintoi, Pinto, Coccolo, Di Lernia, Lamesta (7’st Vecchierelli), Miello (1’st Mair), Mullici. A disp. Tarlev, Graziano, Brugni, Provera, Poesio, Cappai, Buglio A. All. Buglio F.