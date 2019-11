Pastorfrigor al tappeto. Risorge la Boschese

ALESSANDRIA - Cade la Pastorfrigor che in casa del PSG perde 2-1: il gol di Vetri illude, ma poi gli avversari segnano due reti e completano il sorpasso; domenica amara anche per la Don Bosco Alessandria che perde 2-1 in casa della Nicese (a segno Nisi). Chiude il pareggio 2-2 fra Quargnento e Casalcermelli (per i padroni di casa gol di Rossi e Caselli).

Nel girone L rinviate Viguzzolese - Cassano e Libarna - Casalnoceto. Vince 2-1 la Boschese in casa con il Real Novi grazie alle reti di Del Pellaro e Lipari; vittoria anche per il Cassine 2-1 sulla Castelnovese (Menabó e Barbasso). 2-2 tra Sale e Deportivo Acqui: per i padroni di casa reti siglate Castini e Calderisi, per gli ospiti Roveta e Cambiaso; pareggio a reti bianche tra Mornese e Capriatese. Pareggio pirotecnico 3-3 tra Frugarolese e Pro Molare (gol di Giaccone e doppietta di Alb per la Frugarolese, doppietta di Sorbino e rete di Scontrino per la Pro).



Girone I

Nicese - Don Bosco Al 2-1

Psg - Pastorfrigor 1-2

Quargnento - Casalcermelli 2-2



Girone L

Viguzzolese - Cassano RINVIATA

Boschese - Real Novi 2-1

Castelnovese - Cassine 1-2

Libarna - Casalnoceto RINVIATA

Mornese - Capriatese 0-0

Frugarolese - Pro Molare 3-3

Sale - Deportivo Acqui 2-2