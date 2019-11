Novipiù riprende la corsa. Orlandina si arrende

Capolista per una notte, aspettando che, domani, scenda in campo Edinol Biella, a Treviglio. Per ora sul primo gradino Novipiù c'è, 68-77 sul campo dell'Orlandina, per concludere, nel migliore dei modi, il viaggio in Sicilia, con due gare in 72 ore.

Quelle che bastano alla squadra di Mattia Ferrari per metabolizzare il ko contro Trapani e provare ad iniziare un'altra striscia. Con la spinta du due giocatori in doppia doppia, Deshaw Sims, a tratti stellare, 26 punti e 1 3 rimbalzi, e 30 di valutazione, e Nicolò Martinoni che segna 17 punti, totalizza 12 rimbalzi, 27 di valutazione ed è sempre al posto giusto nella difesa. Sul fronte Orlandina non bastano 18 punti di Mobio, classe '98, e 17 e 11 rimbalzi di Johnson. Litiga, invece, con il ferro Kinsey: per lui 8 punti con 2/16 dal campo.

Brava, la formazione monferrina a non cadere nella trappola del nervosismo dei padroni di casa. Iniziano bene gli ospiti, al 5' avanti 6-14 e i siciliani hanno Johnson già con 2 falli. Impossibile, però, rinunciare a lui: i locali accorciano, 15-17 dopo 10'. Ed è testa a testa anche in avvio di secondo quarto, quando le due squadre sembrano meno brillanti: quasi una partita a scacchi, sul fronte casalese Piazza si fa sentire, ma non ci possono essere scatti in avanti, 35-36 all'intervallo lungo.

Ci prova la Novipiù in avvio di terzo periodo, 37-43. Sale in cattedra Martinoni, 6 punti consecutivi. C'è tensione sulla panchina di Orlandina, che rimedia il secondo tecnico. Dopo 30' Junior avanti, 51-56, ma non è un margine che dà tranquillità. La cercano, gli ospiti, già all'inizio dell'ultimo quarto, 55-67 quando mancano 6 minuti alla sirena. Capo d'Orlando ci prova ancora, a 2' dalla fine, sul 62-71, la Junior sembra un po' in affanno. Il timeout di Ferrari serve a rimettere ordine e lucidità, e pure il baby Da Campo può festeggiare i primi punti tra i 'grandi'

ORLANDINA BASKET CAPO D’ORLANDO - NOVIPIU’ CASALE 68-77 (15-17; 35-36; 51-57)

ORLANDINA BASKET CAPO D’ORLANDO: Galipó, Donda 5, Neri 5, Kinsey 8, Bellan 11, Triassi ne, Ani ne, Querci 4, Mobio 18, Johnson 17, Lucarelli ne. All. Sodini

NOVIPIU’ CASALE: Denegri 8, Cesana, Da Campo 2, Battistini, Martinoni 17, Piazza 2, Sims 26, Roberts 8, Tomasini 6, Valentini 3, Camara 5. All. Ferrari