“Donne in rinascita”: musica, danza, letture ed approfondimenti sul "codice rosso"

ALESSANDRIA - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Cisl territoriale organizza l'evento Donne in rinascita, che si terrà sabato 23 novembre dalle 15 alle 16,30 al salone Baravalle della sede Cisl in via Parma 36.

L'iniziativa, promossa da Cisl, Coordinamento Donne Fnp Al-At ed Anteas in collaborazione con l'Assessorato e Consulta Pari Opportunità del Comune, sarà caratterizzata dal fatto di essere fuori dagli schemi abituali, con suggestioni tra "codice rosso", musica e canto grazie al contributo di Marcello Crocco, Miriam Marchesi e Andrea Negruzzo, accompagnati da letture e danza con le coreografie della Scuola Arabesque.