Hsl Derthona e Luese passano il turno

ALESSANDRIA - Il solito brivido, poi la qualificazione: l'Hsl Derthona sul sintetico del CentoGrigio sotto la pioggia perde la terza gara casalinga consecutiva 3-4 ma grazie al 3-1 dell'andata si qualifica per le semifinali di Coppa Italia Eccellenza piemontese. A fine primo tempo il punteggio è già pericolosamente sul 2-1 per l'Olmo che è andato a segno due volte con Fikaj - la seconda ribattendo un rigore tirato da Armando ma parato da Torre - mentre per l'Hsl ha ridotto le distanze Mutti. Ad inizio ripresa al 10' ancora Fikaj trova la coordinazione per girare a rete un assist da calcio piazzato e a quel punto la somma dei due incontri è in parità: a romperla è il secondo rigore di giornata concesso ai cuneesi e questa volta trasformato da Dalmasso che porta sull'1-4 gli ospiti. L'Hsl Derthona però non si perde d'animo ed accorcia alla mezz'ora ancora con Mutti che corregge di testa un cross di Merlano e poco dopo con gli ospiti ridotti in dieci dall'espulsione di Biasotti per un brutto fallo proprio su Mutti arriva anche il 3-4 di Mazzocca appena entrato ed alla seconda rete in quattro giorni.

Sul campo di San Salvatore Monferrato, intanto, si disputava la terza gara del triangolare del secondo turno di Coppa Piemonte di Prima Categoria fra Luese e Novese: lo 0-0 finale qualifica i ragazzi di Sciacca ai quarti di finale per il maggior numero di gol segnati a parità di punti e differenza reti con quelli di Greco.