Bertram, una giornata a porte chiuse al Palaoltrepo

TORTONA - Un turno di squalifica del PalaOltrepo "per invasione del campo di gioco da parte di un tifoso della squadra di casa a 1'30" dal termine della gara": questo il provvedimento disciplinare con cui ieri la Federazione Italiana Pallacanestro aveva punito il Derthona Basket per le intemperanze dei suoi tifosi nel finale della vittoriosa gara con Trapani.

Oggi dalla società bianconera è arrivato un comunicato che ribadisce come, esaminati i filmati relativi agli ultimi, concitati, minuti di partita, il Derthona Basket ritenga non sussistano gli estremi per una sanzione di questa entità che pregiudicherebbe la possibilità di svolgere a porte aperte il prossimo match di campionato in programma il giorno 8 dicembre prossimo. Per questa ragione è stato dato mandato all’avvocato Giovanni Allegro di procedere alla presentazione del ricorso, in forma ordinaria, agli organi di giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro.

Nello stesso comunciato il Derthona Basket ribadisce la volontà di proseguire convintamente nella propria attività di sensibilizzazione verso il pubblico affinché le partite si svolgano sempre in un clima appassionato, partecipe, ma rispettoso di tutti i protagonisti, in campo e fuori come sempre accaduto in questi ultimi anni di attività.