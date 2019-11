Ovadese: strade chiuse e danni

Strade chiuse, smottamenti. L'Ovadese il giorno dopo fa i conti con i danni della grande pioggia del 23 novembre. Pesantemente limitata la viabilità principale tra il centro zona e i paesi. Solo per citare le direttive principali: chiusa la 204 Ovada Cremolino della "Priarona", intransitabile per frana il collegamento verso la frazione Grillano. Tecnici al lavoro per liberare il passaggio verso San Lorenzo. Chiusa a Rocca Grimalda la 199 "delle Fontane". Tra Montaldo e Trisobbio bloccata la 199 nella piana. Il danno più significativo sulla 207 tra Madonna delle Rocche e Olbicella, tuttora isolata.