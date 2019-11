Sonia e Marie Lys, tris tricolore. Accademia in doppia cifra

Cambia la categoria, ma la regina è sempre lei, Sonia D'Agostino. Per il terzo anno campionessa italiana di sanda, anche adesso che è seniores e nei 65kg. Spedizione trionfale per la sua società, l'Accademia Wushu Sanda Alessandria: dieci atlete e atleti in gara a Catania, ai nazionali di federazione di sanda e tao lu e altrettanti ori, a cui si aggiungono un argento e un bronzo.

Per il suo terzo tricolore Sonia, reduce dai Mondiali a Shanghai, batte tre avversarie, molto quotate, di Udine, Modena e Napoli, La imita la sorella Alessia, al rientro dopo due anni per un infortunio al ginocchio, numero uno in Italia nei 70kg seniores. Nella categoria junior c'è un altro tris, per Marie Lys Foco, nei 60kg: tutte e tre mettono una ipoteca sulla conferma in nazionale.

Ottimi risultati anche nel light sanda: titolo per Giada Gentile nella classe seniore 56kg, che completa il poker di ori tutti al femminile. Scudetto anche per Matteo Testardini nel light sanda senior 65kg. Ottimo debutto per Alandro Tarazhi, argento nel light sanda junior 70kg, mancando il podio più alto per una inezia di punti.

En plain nel tao lu tradizionale, cinque in gara e altrettanti ori: nelle classi juniores vincono Andrea Giacobbe e, ancora, Marie Lys Foco, nelle cadette Marta Borromeo, nei bambini Elia Settegrana, nei pulcini Leonardo Bergamasco. Nel wushu moderno ancora una vittoria per Settegrana e Bergamasco nelle forme base e il bronzo nelle forme codificate per Marta Borromeo.

A guidare la squadra il maestro caposcuola Gianluca D'Agostino e gli allenatori Fabio Venditti e Volker Maskaj. A sostenere i compagni anche Nicola Russo e Alessandro Piras, costretti al forfait in extremis per infortuni in allenamento.

A Catania anche gli esami: ottimi risultati per Sonia D'Agostino, Andrea Giacobbe e Marie Lys Foco, che attendono ora la conferma del 2° Duan dalla federazione.