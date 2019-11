Bormida sotto la soglia di pericolo, fiumi in calo

ALESSANDRIA - È passata la paura nell’Alessandrino per la piena dei fiumi: nel corso della notte, in città, il Bormida è tornato sotto la soglia di pericolo dei 7 metri, mentre il Tanaro è stazionario sotto la soglia di attenzione, con il livello in calo a monte.

Anche Orba e Belbo sono in discesa, ma adesso inizia la conta dei danni di un weekend che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di persone. Campi allagati, frane, strade distrutte dalla furia dell’acqua: non sarà semplice rimettere in sicurezza un territorio che da ormai un mese, dal punto di vista atmosferico, non ha tregua.