Giuramento nel nome di Demenego e Rotta

CASALE - La pioggia non ha smorzato in nessun modo l'emozione per il giuramento di 90 allievi agenti del 206° corso della Scuola di Polizia Cardile di Alessandria, tenutosi questa mattina in piazza Mazzini a Casale Monferrato.

Davanti a un numeroso pubblico, con parenti provenienti da tutt'Italia e molti cittadini, innanzi al palco con le autorità, i gonfaloni e i labari, i giovani hanno gridato il loro convinto «Giuro!» promettendo fedeltà allo Stato.

Unanimemente, i futuri poliziotti hanno scelto di dedicare il corso a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti rimasti uccisi a Trieste a Ottobre.