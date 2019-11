Castellazzo: allagamenti, via Trinità da Lungi chiusa

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Chiusa via Trinità da Lungi, a Castellazzo, " per presenza consistente di allagamenti". Così la nota a firma del sindaco Gianfranco Ferraris. "Il rio Trinità, nella parte vicina al paese - puntualizza il primo cittadino - è ancora pienamente in alveo".

La pioggia caduta da questa mattina sta causando di nuovo qualche disagio a Castellazzo. La strada 'Sette Vie', come segnalato dalla Protezione civile locale, è "parzialmente allagata, anche se comunque percorribile". Acqua anche nel sottopasso verso la Trinità da Lungi.

Il sottopasso verso Casalcermelli è ancora chiuso: l'acqua è stata tolta, ma restano il fango e i detriti, che è compito della Provincia rimuovere. "Ci sono transenne nei due accessi che bloccano il transito - spiega il sindaco, Gianfranco Ferraris - Invito tutti a non rimuoverle: è reato"