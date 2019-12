Carabinieri in alta uniforme, i colori dell’Arma in città

CASALE - Ormai una tradione, Carabinieri in alta uniforme e mezzi dell’Arma hanno colorato la città nel periodo dell’Immacolata.

In Piazza Mazzini e via Roma ieri pomeriggio (sabato 7 dicembre) la Jepp Renegade e le Giuliette con i colori istituzionali dei Carabinieri, ma anche militari insieme al loro comandante Christian Tapparo per le vie del centro. Un modo per effettuare controlli in un periodo importante dell’anno, ma anche dimostrare come i Carabinieri siano costantemente vicini alla gente.