Casale ritrova il sorriso: Seravezza al tappeto

CASALE - Bella vittoria casalinga per il Casale che batte 4-1 il Seravezza Pozzi con il gol del solito Coccolo e la doppietta del nuovo acquisto Di Renzo, cui si aggiunge l'acuto conclusivo di Angelo Buglio .Nel primo tempo sono però gli ospiti a partire meglio e già al secondo minuto la conclusione di Podestà semina il panico tra i nerostellati, con il tiro termina però alto sopra la traversa. Il Casale prova poi ad impostare e tenta di creare il gioco senza però rendersi mai pericoloso sotto porta.

Alla mezz’ora però il risultato si sblocca grazie al gol del solito Coccolo che porta i nerostellati sull’1-0; neanche il tempo di esultare e il Seravezza pareggia dopo due minuti con la rete in mischia di Maccabruni per l’1-1.

Ad inizio ripresa il Casale si procura un tiro dal dischetto: a calciarlo va il neo entrato Di Renzo che non sbaglia e firma il 2-1. Continua ad alzare il ritmo il Casale e al quarto d’ora si rende pericoloso con il tiro di Lamesta deviato in corner dall’estremo difensore avversario: è il preludio del terzo gol che arriva due minuti dopo ancora una volta con Di Renzo che sigla il 3-1 e la sua personale doppietta. Nel recupero i nerostellati calano il poker con la rete su calcio di punizione di Angelo Buglio per il definitivo 4-1. Quattro gol e tre punti importanti per il Casale di mister Buglio che risale la classifica e si porta a meno uno dalle prime in classifica.

Casale - Seravezza Pozzi 4-1

Reti: 32’ Coccolo (C), 34’ Maccabruni (S), 9’st rig. e 17’st Di Renzo (C), 49’st Buglio (C)

Casale: Rovei, Bianco, Fabbri, Todisco (32’st Buglio A.), Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Cappai (1’st Di Renzo), Di Lernia, Lamesta (38’st Pinto). A disp. Hoxha, Brugni, Provera, Vecchierelli, Chiesa, Petrillo. All. Buglio F.

Seravezza Pozzi: Petroni, Andrei, Moussafi, Granaiola, Maccabruni, Giordani, Bedini, Bortoletti, Vitiello, Frugoli, Podestà. A disp. Mazzini, Valori, Nelli, Bongiorni, Lucaccini, Fornaciari, Fall. All. Vangioni