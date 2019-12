Meno emissioni di Co2 e più risparmio energetico

SPINETTA MARENGO - I motori del trigeneratore all’interno della Guala Closures di Spinetta Marengo si sono accesi ufficialmente oggi, dopo un attento studio per poter «coniugare sostenibilità ambientale, sociale ed economica», come sottolineato dal direttore generale Italia di Guala Closures, Federico Donato.

Guala Closures, infatti, redige un bilancio di sostenibilità ambientale certificato da un ente terzo, ma non solo: il gruppo è impegnato in programmi di riforestazione che hanno portato a piantare 300mila alberi in India, Messico e Bolivia a compensazione di oltre 180mila tonnellate di Co2.

È stato realizzato dal gruppo internazionale dell’energia E.On (la sede principale è in Germania), il cui obiettivo è quello di ridurre i costi energetici e diminuire l’impatto ambientale, andando ad abbattere costi ed emissioni su tre fronti (ecco la ‘trigenerazione’): energia elettrica, riscaldamento e produzione dell’energia frigorifera.