Anche Eusepi fa crack: fuori un mese e mezzo

La diagnosi è la stessa: anche per Umberto Eusepi un mese e mezzo di stop. In un contrasto di gioco in allenamento l'attaccante ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale.

Anche per lui (come per Gilli, verdetto di pochi minuti prima) 40 giorni il tempo stimato per la guarigione, saltando almeno le prime tre gare del 2020. Adesso la situazione è davvero seria e sul mercato gli interventi devono essere immediati, in tutti i reparti