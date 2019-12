Cambia la data, a Gozzano sabato 21 alle 15

Cambiano data e orario della prima partita del girone di ritorno: a Gozzano l'Alessandria avrebbe dovuto giocare domenica 22, alle 17.30. Invece, su richiesta della società novarese, che i Grigi hanno accolto, la partita sarà disputata sabato 21 dicembre, alle ore 15.

E' variata anche l'ora del calcio d'inizio del derby con la Pro Vercelli domenica 15, ma è una decisione assunta dalla Lega Pro, per tutti gli incontri: 15 minuti di ritardo, quindi alle 15.15, in segno di protesta per essere ascoltati e ottenere la defiscalizzazione per tutte i club di terza serie.