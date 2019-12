Cabella dal dischetto salva la Luese

NOVI LIGURE - Non basta la miglior Novese possibile per fermare la corsa della Luese.

Alla festa del gol, l'anticipo di Prima Categoria finisce 3-3 : Arfuso risponde una prima volta al gol di Meta, ma già prima dell'intervallo le reti di Marongiu e ancora Meta portano i padroni di casa sul 3-1.

Nella ripresa, nonostante i cambi, sembra che la situazione non cambi più, ma il gol di Megna riapre di fatto la gara. Nel recupero l'incredibile epilogo: Canegallo in uscita tocca Megna e l'arbitro concede un calcio di rigore che Cabella trasforma per il 3-3 finale.

Domani con una vittoria sul Costigliole, però, il Sexadium può passare in vetta.