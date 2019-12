La neve grazia il derby di Gavi

GAVI - Nevicare è nevicato ed anche copiosamente nella zona del basso alessandrino, tanto che per fortuna il calendario fa disputare il derby d'andata in casa della Gaviese visto che al "Garrone" non si può giocare e la gara del Borghetto Girls è stata preventivamente rinviata: sarà comunque un match molto sentito dalle due squadre e dalle rispettive tifoserie anche per la vicinanza e per gli ex nelle due rose. Fra i biancogranata che arrivano dal 4-1 al Cit Turin nel recupero ci saranno sicuramente i due neoacquisti Bosic e Kolaj mentre l'Arquatese potrà schierare Federico Perfumo e Repetto appena arrivato dalla Fulvius.

Impegni importanti in trasferta per Acqui e Asca: i ragazzi di Merlo faranno visita al Mirafiori per dare continuità al loro campionato e regalarsi una pausa natalizia più tranquilla aspettando il rientro di Innocenti con l'anno nuovo, quelli di Usai nel big match di giornata con la Pro Villafranca recuperano Yassin El Amraoui e potrebbero schierare anche Berengan e Vicario che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Cercano due vittorie casalinghe per i rispettivi obiettivi anche la Valenzana Mado, che vuole bissare il successo con il Pozzomaina ed ospiterà il Trofarello con il rientrante Onomoni e la possibilità di vedere dall'inizio la coppia Boscaro-Balzano, e l'Ovadese Silvanese che proprio con il Pozzomaina ha bisogno dei tre punti per risollevarsi in classifica e dare la caccia alla zona salvezza dopo la pausa natalizia.

Per tutti, fischio d'inizio alle 14.30