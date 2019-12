"Ci alleniamo come se sabato si giocasse"

"Quando ci siamo ritrovati, il direttore ci ha detto due frasi. La prima: la Lega Pro ha comunicato lo sciopero per sabato e domenica. La seconda: alleniamoci con ancora più intensità. Nella nostra testa sabato, a Gozzano, si gioca".

Riccardo Chiarello è pronto, i compagni anche: la tappa a Orshop è una bella scoperta anche per i calciatori, c'è chi firma cuscini e maglie, chi si presta a fare il manichino per provare felpe e tshirt, chi fa foto e autografi.

Una bella accoglienza, da parte dei tifosi, per il centrocampista, per Arrighini ed Eusepi e per Cosenza. Che, adesso, rischia di saltare la gara con la Carrarese. "Pazienza: i compagni sono forti e faranno, bene, la loro parte".

L'attesa per quanto sarà deciso domani, mercoledì, al Ministero dell'Economia e delle Finanze c'è, inutile nasconderlo, "ma ha ragione il mister quando dice che Gozzano è come una finale per noi - aggiunge Arrighini - Questo è il nostro unico pensiero. Se, poi, ci confermeranno lo sciopero, allora riprogrammeremo il lavoro per la ripresa. Adesso abbiamo solo l'obiettivo della miglior condizione per il derby a Gozzano".

Se la prima di ritorno, invece, sarà rinviata, il gruppo si allenerà fino a fine settimana e poi sarà pausa fino al pomeriggio del 1° gennaio.