Domenica, Gelindo a spasso per la città

ALESSANDRIA - Gigi Raiteri è uno degli interpreti di Gelindo, la "divota cumedia" che andrà in scena a partire dalla sera di Natale al teatro San Francesco di via San Francesco, Alessandria. E' lui a illustrare al "Piccolo" l'inziativa di domenica 22: Gelindo e alcuni pastori percorreranno le vie del centro cittadino per salutare negozianti e acquierenti e lanciare il nuovo spettacolo.