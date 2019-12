Le Drag Queen Vera Aloe e Carla Stracci per la lettura delle fiabe

ALESSANDRIA - Domenica 22 dicembre, a partire dalle 16, un pomeriggio tutto dedicato alle bambine e ai bambini alla Casa delle Donne di piazzetta Monserrato. Le Drag Queen Vera Aloe e Carla Stracci torneranno per leggere una storia di Natale “sui generis”.

“Un nuovo appuntamento che, come quello dello scorso maggio, ha come intento quello di decostruire quei soffocanti stereotipi di genere che rendono difficile la piena espressione e realizzazione di sé fin dall’infanzia e che troppo spesso sfociano in atti di bullismo. Un incontro che si inserisce nel solco delle tante altre iniziative che alla Casa delle Donne abbiamo dedicato all'educazione di genere, alle differenze ed al rispetto dell’altro – spiegano dalla Casa delle Donne - Come disse Carla Stracci nel corso dell'appuntamento dello scorso maggio 'la favolosità è la più efficace delle medicine contro l'omo-lesbo-bi-transfobia'".

Vera e Carla accompagneranno i bambini a conoscere un Babbo Natale che non teme gli stereotipi e non rinuncia, per un piccolo intoppo, a fare felici tutte le bambine e tutti i bambini. Al termine della lettura sarà allestito un laboratorio a tema natalizio e a seguire verrà preparata una gustosa merenda per grandi, piccole e piccoli. Al termine della giornata ci sarà una piccola sorpresa.